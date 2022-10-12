TOKİ İlk Evim arsa başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa başvurusunda bulunmak isteyenler ise projelerin ortak olup olmayacağını merak ediyor.

TOKİ arsalarına yapılacak evlerin projesini kim hazırlayacak?

1 milyon arsa-iş yeri projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "İmar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız" dedi.

TOKİ arsasına ne zamana kadar ev yapmak şart?

Altyapısı tamamlanmış arsalarda en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.