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Aktüel TOKİ arsaları ne kadara satılacak? TOKİ müşterek arsa fiyatı:
Aktüel

TOKİ arsaları ne kadara satılacak? TOKİ müşterek arsa fiyatı:

TOKİ 1 milyon arsa başvuruları 10 Ekim’de başladı. Başvuru yapmak isteyenler ise müşterek arsa, müstakil arsa arasındaki farkı, arsa fiyatlarını araştırıyor. Peki, TOKİ arsaları ne kadara satılacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 21:44:00 -
TOKİ arsaları ne kadara satılacak? TOKİ müşterek arsa fiyatı:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. Arsa başvurusunda bulunmak isteyenler fiyatları, taksit sayısını araştırıyor. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsaları ne kadara satılacak? TOKİ müşterek arsa fiyatı:

Kura ile vatandaşlara verilecek arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.

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