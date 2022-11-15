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Gündem TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün
Gündem

TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün

TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde kuralar ve başvurular devam ediyor. 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimi yarın tamamlanacak. Yoğun talep nedeniyle süresi uzatılan arsa ve iş yeri başvuruları ise bugün mesai bitimiyle sona erecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:32:00 -
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde, 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.

Sosyal konutlar için kura çekilişleri ilk olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde başladı.

Çekiliş 16 Kasım’a kadar devam edecek. 22 bin 57 konutun hak sahibi belirlenecek. Ardından diğer bölgelerde kura çekimi yapılacak.

Ağrı'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura töreni düzenlendi

 Başvuruda son gün

Daha önce başvuru süresi uzatılan, iş yerleri ve arsalar için de başvuru süreci bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart.

Ayrıca Ustalık, İş yeri Açma, İlgili Oda Kayıt belgeleri, Vergi Levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması isteniyor. Başvuru sahibinin kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu varsa başvuruları iptal ediliyor.

Aranan bir diğer şart da TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olmak. 

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