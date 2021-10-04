TOKİ arsa satışları hangi illerde var? TOKİ arsa fiyatları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Müstakil ev sahibi olmak isteyenlerin imdadına yine TOKİ yetişiyor. TOKİ müstakil konut arsası başta olmak üzere uygun fiyata arsa sahibi olmak isteyenler TOK’nin kapısını çalıyor. Müstakil ev sahibi olmak isteyenler önce arsa sonra ev diye düşünerek, 19 ildeki konut arsalarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Muğla, İzmir, Antalya ve Adana’da konut arsaları tercih ediliyor. Muğla'da satışa sunulan 119 arsadan 114’ünün Milas’ta 5’inin Bodrum ve bir tanesinin de Dalaman'da olduğu belirtildi.

TOKİ arsa kaç ay vade yapıyor?

TOKİ arsa satışı vade sayısı kaç? Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

TOKİ hangi illerede arsa satışı yapıyor?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir’de bulunan arsalar, 14 Ekim 2021 Perşembe 10.30‘da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.