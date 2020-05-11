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TOKİ Antalya kura sonuçları

TOKİ Antalya isim listesi | 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Antalya TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Antalya kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Antalya sonuçları" , "TOKİ kura sonuçları" , "TOKİ Antalya 2020 sonuçları" , "Alanya TOKİ kura sonuçları" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Antalya kura sonuçları….

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:24:00 -
TOKİ Antalya kura sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri koronavirüs salgını sebebiyle bir süre durdurulmuştu. Kuralar nisan ayının son haftası yeniden başladı. Ancak sosyal mesafenin korunması için kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Kura çekimleri internetten canlı yayınlanıyor. İşte, detaylar.

TOKİ Antalya kura sonuçları

Antalya TOKİ başvurusuda bulunanlar sık sık kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. Antalya 250/100000 konut projesi kuraları 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da çekilmeye başladı. Alanya kuraları ise 11 Mayıs Pazartesi saat 12.00'de çekilecek.

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