TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Peki TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…
TOKİ 50 Bin Sosyal Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.
TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları isim listesi
Murat Irmak Kahraman
Dilek Akpınar
Safiye Aydın
Nevin Coşar
Asuman Fil
Münevver Salman
Ercan Ertaş
Ali Özdemir
Ali Avcı
Seydi Karabulut
Ayfer Coşkun
Veysat Saklanmış
Ara Büyükkartal
Ali Musa Şengül
Betül Öztürk
Hava Akçay
Ali Duman
Kıymet Piştar
Serap Yel
Yasin Kara
Yunus Emre Çınar
Ayşegül Yetişken
Özlem Haşemoğlu
Şükrü Ünal
Sefa Köse
Beytullah Yeşilbağ
Kadriye Bektaş
Hatice Erbaş
Nihat Sahir
Melih Demir
Atila Şimşek TOKİ'den konut sahibi olan hak sahiplerden bazıları oldu.
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