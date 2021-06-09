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Ekonomi TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Peki TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-09 11:09:00 - 2021-06-09 11:09:53
TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ 50 Bin Sosyal Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinin konut belirleme kurası bugün çekildi. Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları isim listesi

Murat Irmak Kahraman

Dilek Akpınar

Safiye Aydın
Nevin Coşar

Asuman Fil

Münevver Salman

Ercan Ertaş

Ali Özdemir

Ali Avcı

Seydi Karabulut

Ayfer Coşkun

Veysat Saklanmış

Ara Büyükkartal

Ali Musa Şengül

Betül Öztürk

Hava Akçay

Ali Duman

Kıymet Piştar

Serap Yel

Yasin Kara

Yunus Emre Çınar

Ayşegül Yetişken

Özlem Haşemoğlu

Şükrü Ünal

Sefa Köse

Beytullah Yeşilbağ

Kadriye Bektaş

Hatice Erbaş

Nihat Sahir

Melih Demir

Atila Şimşek  TOKİ'den konut sahibi olan hak sahiplerden bazıları oldu.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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