TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yakacık TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…
Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…
TOKİ Yenimahalle Yakacık kura çekiliş sonuçları
Münevver Demir
Mustafa Çelik
Yamin Memiş
Leyla Yıldırım
Fadime Peker
Hilal Demirkan
Veli Mert
Sevim Ersoy
Özge Gözgöz
Ethem Yiğit
Dudu Ertekin
Selami Duymaz
Hakan Çağrı Yılmaz
Sibel Aydın
Aybike Tolan
Nilay Akgül
Rüveyde Osman Armutcu
Zeynep Akgül
Tekin Gazi
Burak Görmez
Abdullah İPek
Nebahat Uyanık
Mutlu Özdemir
Mustafa Uğurlu
Bekir Bayram
Asım Arslan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın