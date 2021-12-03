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Ekonomi TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yakacık TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yakacık TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:26:00 - 2021-12-03 11:40:02
TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonuçları Yakacık TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Yenimahalle Yakacık konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yenimahalle Yakacık TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık kura sonucu sorgulama…

TOKİ Yenimahalle Yakacık kura çekiliş sonuçları

Münevver Demir

Mustafa Çelik
Yamin Memiş

Leyla Yıldırım

Fadime Peker

Hilal Demirkan

Veli Mert

Sevim Ersoy

Özge Gözgöz

Ethem Yiğit

Dudu Ertekin

Selami Duymaz

Hakan Çağrı Yılmaz

Sibel Aydın

Aybike Tolan

Nilay Akgül
Rüveyde Osman Armutcu

Zeynep Akgül

Tekin Gazi
Burak Görmez

Abdullah İPek

Nebahat Uyanık

Mutlu Özdemir

Mustafa Uğurlu

Bekir Bayram

Asım Arslan

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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