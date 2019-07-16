0553 313 94 23

TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’din Ankara Sincan 1. bölge 2. etap 979 konut projesinde teslim tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. TOKİ, Sincan 1. bölge 2. etap 966 konutlarının 16 Temmuz - 5 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Peki Ankara Sincan 1. bölge 2. etap konutları satış sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

16 Temmuz 2019 Salı 12:20
TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’din Ankara Sincan 1. bölge 2. etap 979 konut projesinde teslim tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. TOKİ, Sincan 1. bölge 2. etap 966 konutlarının 16 Temmuz - 5 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Peki Ankara Sincan 1. bölge 2. etap konutları satış sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Ankara Sincan Saraycık Mah. 1. Bölge 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen konutlar, 16 Temmuz - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında alıcılarına teslim edilecektir; Kentsel Dönüşüm Uygulaması kapsamında hak sahibi olanlara kura ile belirlenen konutlar için teslim tarihleri arasında satış sözleşmesi de imzalatılacaktır. Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan Prokon Müh. ve Müş. A.Ş. & Beşer Müh. Müş. LTD. ŞTİ. tarafından Ankara Sincan Saraycık Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

• Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan Şubesine giderek, satış bedeli üzerinden KDV ödemesi yapacak ve aynı gün kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşarak konutlarını tutanakla teslim alacaklardır; Şantiyede konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

• Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

• Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

• Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:  Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,  Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair fatura.

• Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:20
  1. TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek?
  2. TOKİ Ankara Sincan konutları ne zaman teslim edilecek?
  3. toki ankara sincan teslim tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma’da eski köy geleneğini sürdürüyor
    1. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    2. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    3. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    4. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    5. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    6. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    7. Nakliyeye belediye eli değdi
    8. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    9. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    10. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    11. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    12. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    13. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    14. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    15. Kastamonu Belediyespor sezonu açtı
    16. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    17. Ünlü oyuncu ifade verdi
    18. Antalya'da fuhuş operasyonu
    19. Herkes gitti bir tek onlar kaldı
    20. Hint keneviri yetiştiren adam..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler