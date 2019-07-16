TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’din Ankara Sincan 1. bölge 2. etap 979 konut projesinde teslim tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. TOKİ, Sincan 1. bölge 2. etap 966 konutlarının 16 Temmuz - 5 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Peki Ankara Sincan 1. bölge 2. etap konutları satış sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Ankara Sincan Saraycık Mah. 1. Bölge 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen konutlar, 16 Temmuz - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında alıcılarına teslim edilecektir; Kentsel Dönüşüm Uygulaması kapsamında hak sahibi olanlara kura ile belirlenen konutlar için teslim tarihleri arasında satış sözleşmesi de imzalatılacaktır. Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan Prokon Müh. ve Müş. A.Ş. & Beşer Müh. Müş. LTD. ŞTİ. tarafından Ankara Sincan Saraycık Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

• Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan Şubesine giderek, satış bedeli üzerinden KDV ödemesi yapacak ve aynı gün kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşarak konutlarını tutanakla teslim alacaklardır; Şantiyede konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

• Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

• Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

• Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası, Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair fatura.

• Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.