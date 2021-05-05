TOKİ, Afyonkarahisar’da 3 ilköğretim okulu yaptıracak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Afyonkarahisar Basmakçı ilçesi Yenimahelle, Çay ilçesi Pazarağaç köyü ve Dinar ilçesi Tatarlı köylerinde ilköğretim okulları yaptırmak için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre TOKİ, Afyonkarahisar İli Basmakçı İlçesi Yenimahalle 8 Derslikli Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İO, Çay İlçesi Pazarağaç Köyü 8 Derslikli Pazarağaç İO ve Dinar İlçesi Tatarlı Köyü 4 Derslikli Tatarlı Cumhuriyet İO ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Betonarme Temel Üzerine Çelik Konstrüksiyon Sistemiyle 3 Adet Okul İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesi 27.05.2021 tarih ve saat 14:00’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu e-tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ