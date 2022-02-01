TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! Sadıkbey TOKİ kura sonuçu:
TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar merkez Sadıkbey kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları isim listesi Afyonkarahisar konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kur sonuçları isim listesi açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar ili Merkez Sadıkbey Mahallesi'nde inşa ettiği 368 konuttan 69'unu satışa çıkardı. Proje kapsamındaki konutlar için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.
TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi!
Ali Batı
Merv Pazar
Abidin Can
İsmail Koç
Uğur Avcıl
Ömer Kaçmaz
Sezgin Yardım
Nimet Turgay
Mehmet Emin Eroğlu
Nur Gizem Kara
Abdulkadir Doğru
Şifa Serek
Cahit Tüylü
Meryem Tür
Yüksel Yurtbaar
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