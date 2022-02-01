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Ekonomi TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! Sadıkbey TOKİ kura sonuçu:
Ekonomi

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! Sadıkbey TOKİ kura sonuçu:

TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar merkez Sadıkbey kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay mimari olarak yapıla TOKİ 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları isim listesi Afyonkarahisar konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 11:22:00 - 2022-02-01 11:31:28
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! Sadıkbey TOKİ kura sonuçu:

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kur sonuçları isim listesi açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar ili Merkez Sadıkbey Mahallesi'nde inşa ettiği 368 konuttan 69'unu satışa çıkardı. Proje kapsamındaki konutlar için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. 

TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi! 

Ali Batı

Merv Pazar

Abidin Can

İsmail Koç

Uğur Avcıl

Ömer Kaçmaz

Sezgin Yardım

Nimet Turgay

Mehmet Emin Eroğlu

Nur Gizem Kara

Abdulkadir Doğru

Şifa Serek

Cahit Tüylü

Meryem Tür

Yüksel Yurtbaar

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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