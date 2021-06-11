TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonuçları Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Adana Sarıçam Buruk 3. Etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Sarıçam Buruk 3. Etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adana Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonucu sorgulama…
TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Edap kura sonuçları
Muhammet Fatih Ceylan
Bünyamin Zengin
Songül Balıkçı
Mahmut Nizman
Sivel Aşılar
Aynur Yanar
MeÖmer Ergülte Yılmaz
Hacer Gök
Sümeyye Akgün
Fevzi Eker
Yakup Öztürk
Fatma Akkaş
Abdurahman Korkmaz
Ali Orak
Mustafa Çoban
Yunus Emre Buruk
İsmail Yıldırım
İbrahim Toprak
Mehmet Koçak
Aynur Polat
Semih Ünsal TOKİ'den ev sahibi olan hak sapihlerden bazılarıdır.