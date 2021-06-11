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Ekonomi TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonuçları Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonuçları Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Adana Sarıçam Buruk 3. Etap konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Sarıçam Buruk 3. Etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adana Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:36:00 - 2021-06-11 11:36:59
TOKİ Adana Sarıçam Buruk 3. Etap kura sonuçları Sarıçam Buruk 3. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Adana Sarıçam  Buruk 3. Etap kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Adana Sarıçam  Buruk 3. Etap'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Sarıçam  Buruk 3. Etap TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Adana Sarıçam  Buruk 3. Edap kura sonuçları

Muhammet Fatih Ceylan

Bünyamin Zengin

Songül Balıkçı

Mahmut Nizman

Sivel Aşılar

Aynur Yanar

MeÖmer Ergülte Yılmaz

Hacer Gök

Sümeyye Akgün

Fevzi Eker

Yakup Öztürk

Fatma Akkaş

Abdurahman Korkmaz

Ali Orak

Mustafa Çoban

Yunus Emre Buruk

İsmail Yıldırım

İbrahim Toprak

Mehmet Koçak

Aynur Polat

Semih Ünsal TOKİ'den ev sahibi olan hak sapihlerden bazılarıdır.

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