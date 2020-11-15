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Ekonomi TOKİ 980 bin 990 konut inşa etti
Ekonomi

TOKİ 980 bin 990 konut inşa etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2003’ten bu yana inşa edilen konut sayısı 980 bin 990’ı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:19:00 -
TOKİ 980 bin 990 konut inşa etti

Akit  Ekonomi

Hükümet, dar ve orta gelirli için konut üretmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) yapılan konutlar beğeni topluyor, talep görüyor.

Çalışmalar hız kazandı

Yatay mimari anlayışını benimseyen idare, 2003’ten bugüne kadar 81 il, 4 bin 82 şantiyede 980 bin 990 konut inşa etti. Bunların 819 bin 930’unu sosyal konut niteliğinde üretti.

Sosyal donatılara da önem veren TOKİ tarafından 24 bin 396 derslikli bin 116 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 194 yurt, 993 spor salonu, 267 hastane, 20 üniversite, 96 sağlık ocağı, bin 753 iş yeri başta olmak üzere 18 bin 123 sosyal donatı yapıldı. 2020’nin ilk 10 ayında ise 886 sosyal donatı ve 2 bin 382 iş yeri inşa edildi.

İhaleler devam ediyor

İdarenin ‘50 Bin Sosyal Konut Projesi’ çerçevesinde ihalesi tamamlanan ve ihale etabında olan konut sayısı 49 bin 150’ye dayandı. 6 bin 676 konutun ise proje çalışmaları devam ediyor.

‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında ihalesi tamamlanan ve ihale aşamasında olan konut sayısı 36 bin 22, proje çalışmaları süren konut sayısı ise 37 bin 451 oldu. Arazi ve teknik çalışmaları devam eden konut sayısı 25 bin 231’e ulaştı. ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ için ilk 7 ayda kurası çekilen konut adedi 89 bin 627 olarak kayıtlara geçti.

TOKİ tarafından 2021’de de ‘Sosyal Konut Programı’ dahilinde 100 bin daire üretilmesi hedefleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
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