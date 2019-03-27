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TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğündeki 242 arsayı satışa çıkardı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:10
TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 arsa satışa sunuldu.

Açık arttırma yöntemi gündemde

Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak.

Arsaların nitelikleri konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi ve imarlı arsalar şeklinde belirlendi.

TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 28 Mart Perşembe günü saat 13.30'da yapılacak müzayede ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" internet sitesinden canlı yayımlanacak.

Birçok İl ve ilçelerde imarlı arsalar satışta

İstanbul'da satışa sunulan arsalar, İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık ve özel eğitim, Büyükçekmece ve Çatalca'da konut, Eyüpsultan'da konut-ticaret, Küçükçekmece'de özel eğitim ve ticaret, Sancaktepe'de akaryakıt, Sultanbeyli ve Tuzla'da konut niteliği taşıyan imarlı arsalardan oluşacak.

Ankara Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı'nda konut, konut dışı ve kentsel çalışma, Mamak'ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Ayaş ve Beypazarı'nda konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunulacak.

Antalya'da satışa sunulacak imarlı arsalar, Kemer Çamyuva'da konut, Konyaaltı Arapsuyu'nda toplu konut, Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da sanayi ve konut, Elazığ merkezde konut ve ticaret, Kocaeli Dilovası'nda konut, ticaret ve gelişme konut, Gebze'de akaryakıt ve konut dışı kentsel çalışma, Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma, Mersin Erdemli'de turistik tesis, Mezitli'de konut, Muğla Bodrum ve Datça'da konut niteliği taşıyacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ayrıca 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:10
  1. Yalova
  2. Yozgat
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Mardin
  6. Konya
  7. Kırşehir
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Hatay
  11. Gümüşhane
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Erzincan
  15. Elazığ
  16. Çorum
  17. Çankırı
  18. Burdur
  19. Bitlis
  20. Balıkesir
  21. Amasya
  22. Ağrı
  23. Afyon
  24. TOKİ İstanbul Hizmet Binası
  25. www.emlakyonetim.com.tr
  26. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  27. Ankara
  28. İstanbul
  29. Muğla
  30. Sivas
  31. Kocaeli
  32. Antalya
  33. Karabükspor
  34. Karaman
  35. Diyarbakır
  36. www.toki.gov.tr
  37. www.toki.gov.tr Şanlıurfa

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