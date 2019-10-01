TOKİ 220 konut Erzincan Refahiye inşaata ne zaman başlanacak? Erzincan Refahiye TOKİ 220 konutunda hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ 220 konut Erzincan Refahiye inşaata ne zaman başlanacak? TOKİ Erzincan Refahiye 220 konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak? sorusunu sormakta.

Erzincan Refahiye TOKİ 220 konutunda hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ 220 konut Erzincan Refahiye inşaata ne zaman başlanacak? TOKİ Erzincan Refahiye 220 konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak? sorusunu sormakta. TOKİ Erzincan Refahiye 220 konutlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır. Gelişmeleri web sayfamız adresinden takip edebilirsiniz.” denildi. Erzincan Refahiye TOKİ 220 konutları yükseklikleri zemin+4 olan konutların 180’i 2+1 ve 40’ı ise 3+1 planında inşa edilecek.

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