Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için zaman zaman TOKİ projeleri yapılıyor. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmeleri için bir projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Peki, TOKİ 2022 projesi nerede yapılacak?

TOKİ 2022 başvuruları ne zaman? TOKİ yeni proje hangi illerde yapılacak?

Bakan Kurum, “Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak” dedi.

Bakan Kurum, fahiş kira artışlarına yönelik ise “TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız” dedi.