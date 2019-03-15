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TOKİ 2019 fiyatları TOKİ başvuruları ne zaman

TOKİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay mimari açıklasından sonra kolları sıvadı ve birçok yerde yatay mimari olarak konut yapmaya hazırlanıyor. Hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşların yoğun ilgisini gören TOKİ konutlarına ilişkin fiyatlar merak ediliyor. Peki TOKİ nerelerde konut yapıyor? Toki konutları başvuru ücretleri ne kadar? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ 50 bin konut başvuruları ne zaman sona erecek, ön kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte TOKİ 2019 fiyatları TOKİ başvuruları ne zaman haberlerine ilişkin detaylar...

15 Mart 2019 Cuma 12:20
TOKİ 2019 fiyatları TOKİ başvuruları ne zaman

TOKİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay mimari açıklasından sonra kolları sıvadı ve birçok yerde yatay mimari olarak konut yapmaya hazırlanıyor. Hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşların yoğun ilgisini gören TOKİ konutlarına ilişkin fiyatlar merak ediliyor. Peki TOKİ nerelerde konut yapıyor? Toki konutları başvuru ücretleri ne kadar? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ 50 bin konut başvuruları ne zaman sona erecek, ön kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte TOKİ 2019 fiyatları TOKİ başvuruları ne zaman haberlerine ilişkin detaylar...

TOKİ sosyal konut projesinde evleri 2+1 ve 3+1 olarak iki kategoriye ayıran kurum 2+1 nitelikli konutlar için -180 ay vade talep eden kişilerden %12 peşinat bedeli, 240 ay vade talep eden kişilerden %20 peşinat bedeli isteyecek. Sosyal konut projesine başvuru ücretleri ikiye ayrılıyor. 2+1 dairelerin başvuru ücretleri 500, 3+1 dairelerin başvuru ücretleri ise 1000 TL olarak belirlendi. Başvuru için istenen ücretler illerdeki Halk Bankası şubelerine ödenebiliyor.

TOKİ başvuruları ne zaman?

Konut projesindeki başvuruları 4 başlık altında toplayan TOKİ, her başlığa farklı bir tarih belirledi. Genel olarak 6 Mart  - 19 Nisan tarihleri belirlense de kategorisini kaçıran adaylar eğer belirlenen tarihlerde başvurularını yapmazsa kendilerine tanınan avantajdan faydalanamayabilir. Bu nedenle adaylar hangi başlık altın başvuru yapmak istiyorsa o tarihler arasında başvurularını muhakkak tamamlamalı.

Buna göre 1. Kategori yani “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan - 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda.

2+1 VE 3+1 konut fiyatları ne kadar?

Sosyal konut projesinde evleri 2+1 ve 3+1 olarak iki kategoriye ayıran kurum 2+1 nitelikli konutlar için -180 ay vade talep eden kişilerden %12 peşinat bedeli, 240 ay vade talep eden kişilerden %20 peşinat bedeli isteyecek. 3+1 nitelikli konutlar için 120 ay vade talep edenler yine  %10 peşinat bedeli, 180 ay vade talep edenler ise %20 peşinat bedeli ödemek zorunda.

TOKİ başvuru ücretleri kaç taksitle ödeniyor?

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler başlayacak.  3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler alınmaya başlayacak.

TOKİ başvuru şartları nedir?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir. 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:20
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