Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde yeni sosyal konutlar üretmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubu ailelere cazip fırsatlarla ev sahibi olma imkanı veren kurum, çoğunlukla konut sayısından daha fazla başvuru alıyor. Bu da kura çekilişi anlamına geliyor. Peki, TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?

TOKİ konutlarının satışa çıkarılan konut sayısından daha fazla başvuru aldığı bir gerçek. Böyle durumlarda konut seçme ve belirleme kurası yöntemi tercih ediliyor. Türkiye genelinde pek çok proje için kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ 2018 kura tarihleri içeriğimiz ise önümüzdeki dönemde yapılacak kuralara ışık tutuyor. İşte TOKİ 2018 kura tarihleri:

TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi

TOKİ İstanbul Kayaşehir 2018 kura tarihi merakla bekleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir'de inşa edilen 605 konut için 18 binden fazla başvuru aldıklarını söylemişti. Öyle görünüyor ki TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları büyük çoğunluğu mutsuz edecek. Bu projeye başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ise 25 Nisan 2018.

TOKİ İstanbul Kayaşehir daire fiyatları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 daireler 160 bin 185 TL’den başlıyor, 302 bin 676 TL’ye kadar yükseliyor. 2+1 dairelerin fiyatları 237 bin TL’den başlıyor, 440 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 384 bin 603 TL ile 516 bin 283 TL arasında değişiyor. 4+1 dairelerde fiyatlar 536 bin 671 TL ile 620 bin 49 TL arasında farklılık gösteriyor.

TOKİ İzmir Tire kura tarihi

TOKİ İzmir Tire konutlarında başvurular 18-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir Şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurulara birçok ailenin

ilgi göstermesi bekleniyor.

TOKİ İzmir Tire kura tarihi ise 15 Mayıs 2018 olarak belirlenmiş. İzmir Tire TOKİ daire fiyatları 2+1 konutlarda 101 bin TL ila 138 bin 982 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise 337 ila 618 TL olarak belirlenmiş. Yüzde 20 peşinat bedeli ödeyerek, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile bu projeden ev sahibi olabilirsiniz.

3+1 daire fiyatları ise 154 bin 933 TL ila 194 bin 817 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı bu konut tipi için 968 ila 1826 TL. Yüzde 10 peşinat bedeli ödeyerek 96 ay vade, yüzde 15 peşinat bedeli ödeyerek 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli ödeyerek 120 ay vade seçeneğine sahip olabilirsiniz.

TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi

TOKİ Samsun Tekkeköy projesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli toplam 276 konut inşa ediliyor. Yüzlerce aileyi ev sahibi yapacak projenin kura sonuçları da merakla bekleniyor. Alt gelir grubu için 2+1 nitelikli 55 konut, orta gelir grubu için de 3+1 nitelikli 221 konut inşa ediliyor.

TOKİ Samsun Tekkeköy kura tarihi ise 23 Mayıs 2018 olarak belirlenmiş. TOKİ Samsun Tekkeköy daire fiyatları, 2+1 daireler için en düşük 103 bin 620 TL, en yüksek 128 bin 903 TL olarak belirtilmiş. Yüzde 12 ve 20 peşinat bedelleri için sırasıyla 180 ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor.

3+1 daire fiyatları ise en düşük 145 bin 225 TL, en yüksek 182 bin 491 TL. Bu konut tipinde yüzde 10, 15 ve 25 peşinat bedeli ödenmesi gerekiyor. Vade seçenekleri ise sırasıyla 96, 108 ve 120.

TOKİ Van Edremit ve Kalecik kura tarihi

Toplu Konut İdaresi tarafından Van İli Edremit AFAD Konut Uygulamaları kapsamında üretilen TOKİ Van Edremit ve Kalecik konutları yeni sahiplerini bekliyor. Proje kapsamında 61 adet daire inşa ediliyor.

Proje için kura başvuruları, 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin Van il merkezindeki tüm şubeleri tarafından başvuru şartları ile kabul edilecek. TOKİ Van Edremit Kalecik kura tarihi ise 4 Mayıs 2018.

TOKİ Van Edremit daire fiyatları en düşük 67 bin 990 TL, en yüksek 112 bin 358 TL olarak belirlenmiş. TOKİ Kalecik konutları için de daire fiyatları 100 bin 581 TL ila 109 bin 878 TL arasında değişiyor.