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TOKİ 13 bin peşinatla ev nasıl alınır? Başvuru şartları ne?

TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 13 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların desteklenmesini isteyen Başkan Erdoğan 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını verdi. Peki TOKİ 13 bin peşinatla ev nasıl alınır? TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?

27 Ağustos 2019 Salı 14:59
TOKİ 13 bin peşinatla ev nasıl alınır? Başvuru şartları ne?

TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 13 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların desteklenmesini isteyen Başkan Erdoğan 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını verdi. Peki TOKİ 13 bin peşinatla ev nasıl alınır? TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?

Özellikle de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların desteklenmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını verdi. TOKİ'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine dahil edilmesinin ardından kurumun sadece alt gelir grubu ucuz konut üretimi yapması da gündeme geldi.

TOKİ 13 bin peşinatla ev nasıl alınır?

İşte başvuru şartları...

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,
gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:59
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