Tokayev'den yabancı yatırımcılara ağaç dikme çağrısı

Tokayev, başkent Nur Sultan'da toplanan 34. Yabancı Yatırımcılar Konseyinin üyelerine konuştu.

Dünyada karbonsuz ekonomiye geçişin gittikçe aktüel olmaya başladığını kaydeden Tokayev bu alanda çalışmaları yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Kazakistan'da yatırım ortamını iyileştirmenin devletin stratejik görevi haline geleceğini belirten Tokayev, "Yabancı yatırımcılara yönelik açık kapı politikasını güçlendireceğiz. Geçen yıl yabancı ortaklardan ekonomimize yaklaşık 24 milyar dolar yatırım geldi. Halihazırda yabancı yatırımın yüzde 60'ından fazlası ham madde dışı sektörde olması dikkati çekici. Buna çok değer veriyoruz ve yabancı ortaklara karşı tüm yükümlülüklerimizi kusursuz bir şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Tokayev, 2025'e kadar ülke genelinde 2 milyar ağaç dikmeyi hedeflediklerini belirterek yabancı yatırımcılara da söz konusu girişimi destekleme ve katkıda bulunma çağrısı yaptı.