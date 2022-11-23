Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan’da önceki gün ülke genelinde düzenlenen 7. cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları açıklandı. Ön sonuçlara göre, toplam 6 adayın yarıştığı seçimi Tokayev, oyların yüzde 81.31’ini alarak yeniden kazandı. Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının sandık başına gittiği seçimde görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev’e 6 milyon 456 bin 391 kişi oy verdi. Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3.42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2.60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2.53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2.22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2.12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu. Seçmenlerin yüzde 5.8’i (460 bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan “Hepsine karşı” seçeneğinden yana oyunu kullandı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev’i telefonda arayarak seçimdeki zaferinden dolayı kutladı.