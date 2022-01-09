Tokayev, Putin’le görüştü asker için teşekkür etti

Kazakistan’daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan’da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tokayev’in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, Rusya’nın askeri olarak Kazakistan’a verdiği destek için teşekkür etti. Görüşmede Tokayev, KGAÖ üyesi ülke liderlerinin yakın zamanda video konferans yöntemiyle görüşme yapmasını teklif etti. Putin de bu teklifi olumlu karşıladı.