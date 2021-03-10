Tokat'tan 'Love Erdoğan' desteği

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde "Stop Erdogan" yazılı skandal ilana tepkiler devam ediyor. Hem ABD’de yaşayan vatandaşların hem de Türkiye’de yaşayan vatandaşların büyük tepkisini çeken bu skandal ilana Turhal Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’in talimatıyla ilçenin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesinde bulunan dev ekrana “Love Erdoğan” görseli yansıttı. “Love Erdoğan” görseli sadece Turhallı vatandaşların değil, ülkenin değişik bölgelerinden de büyük beğeni topladı.

Başkan İlker Bekler: “Mücadelemiz her daim devam edecek”

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, görselle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede: “Biz bu bayrağa, bu ülkeye sevdalıyız. Birliğin simgesi Lalelerimizle, her daim Ay Yıldızlı bayrağımızın altında, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir ve beraber olduğumuzu Turhal'dan tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.

Aziz milletimizin desteği ile terör örgütlerine karşı yapılan mücadelemiz devam ediyor. Silahlı Terör Örgütü Fetö’ye karşı da; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen mücadele ortada. İşte bu mücadele terör sevicilerinin hiç hoşuna gitmiyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen Türkiye düşmanlığının en son örneğini ABD’de gördük. Bunun adı Türkiye düşmanlığı. Biz de bu çirkin saldırıya, liderimize olan sevgimiz ve sadakatimizle karşılık vermek istedik. “Love Erdoğan” görselimize destek veren, Türkiye’nin her yerinden teşekkür mesajları gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.