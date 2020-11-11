  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat'taki 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Aktüel

Tokat'taki 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:54:57 -
Tokat'taki 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Selçuklular döneminde yapılan 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Selçuklular tarafından 1250 yılında Yeşilırmak üzerinde inşa edilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında, daha önce yapılan asfalt sökülerek temizlik ve onarım gerçekleştirilecek.

Köprüdeki çalışmaları inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentin doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en nadide iller arasında yer aldığını söyledi.

Tokat Belediyesi olarak bir yandan temel belediyecilik hizmetlerine yönelik köklü çözümler üretirken, bir yandan da şehrin tanıtımını sağlamaya ve tarihi eserleri gün yüzüne çıkartmaya gayret ettiklerini anlatan Eroğlu, Hıdırlık Köprüsü'nün de bunlar arasında yer aldığını belirtti.

Tarihsel süreçte köprüye farklı isimler verildiğini dile getiren Eroğlu, "Evliya Çelebi bu köprüye, 'Cisri Müsenna' demiştir. Halk arasında Taş Köprü, Tozanlı Köprüsü, Yeşilırmak Köprüsü, Büyük Kemer, Hıdırlık Köprüsü gibi isimlerle de anılmıştır. Hıdırlık ismi, yan tarafı yeşillik alan olan veya zaviyelerin, yatırların kenarı manalarına gelmektedir. Tarihi köprümüz 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden biri tarafından yapılmıştır. Selçuklu döneminde sülüs denilen yazı stili ile 4 satırlık görkemli bir kitabesi vardır." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, köprüdeki çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi süreçte birçok kez, düzenleme amacıyla köprü üzerine ve duvarlarına farklı malzemeler kullanılmış. Bunları tamamen kazıyarak tarihi taşlarını, dokusunu ortaya çıkartıyoruz. 770 yıl önce kullanılan malzemeler silinerek tamiri yapılacak ve o şekli ile kullanılacak. Ayrıca köprünün spreyle boyanan taşları da temizleniyor. Kanal Tokat Projemiz içinde ayrı bir yere sahip olan köprümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Bizler bu şehre sevdalıyız. Bu şehirde yaşayanların ve ziyaretçilerimizin şehrimize dokunmasını istiyoruz. Çünkü Tokat'ta her adımınızda tarihin izlerini görebilirsiniz. Bunun için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit
Dünya

Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit

ABD'de Donald Trump'tan sonra başkan seçilen Joe Biden tarafından Türkiye'ye yönelik ilk tehdit açıklaması geldi.
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay