Tokat'ta yürekleri ağza getiren köy yangını! Garajda başlayan alevler otomobil ve odunluğu küle çevirdi!
Tokat’ın Zile ilçesinde bir köy evinin garajında aniden parlayan ve kısa sürede büyüyen sinsi yangın, bitişikteki odunluğa ve içerideki araca sıçrayarak büyük bir maddi hasara yol açtı; alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde garaj ve otomobil ile odunluğun zarar gördüğü yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Karaşeyh köyünde, İsmail Doğanay'a ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, garaj ve içindeki otomobil ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi.
