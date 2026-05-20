Hürmüz yine karıştı: İran ödeme yapmadan geçmeye çalışan bir tankeri vurdu

İran Devlet Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçmeye çalışan bir tankeri vurdukları açıkladı. Resmi açıklamaya göre Boğaz'dan gerekli ödemeyi yapmadan geçmeye kalkan bir tanker bir kamikaze İHA ile vuruldu. İran, bu olayın bir istisna olduğunu belirtti. Devrim Muhafızları açıklamasında "son 24 saat içinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 26 geminin, kuvvetin sağladığı koordinasyon ve güvenlik denetimi altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini" aktardı. İran Devrim Muhafızları Donaması, "boğazdan geçişlerin şu anda kuvvet tarafından yönetilen bir izin ve koordinasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini" vurguladı.