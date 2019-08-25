0553 313 94 23

Tokat’ta yorgun mermi şoku

Tokat’ta magandalar tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi, park halindeki arabanın camına isabet etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:54
Tokat’ta yorgun mermi şoku

Tokat’ta magandalar tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi, park halindeki arabanın camına isabet etti.


Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta Mahmutpaşa Mahallesi’nde N.G. isimli vatandaş, sahibi olduğu 55 JD 350 plakalı otomobilinin yanına geldiğinde ön camındaki kırığı fark etti. Önce kırığın hırsızlık teşebbüsünden kaynaklandığını düşünen N.G. hasarı incelediğinde bunun bir kurşun deliği olduğunu anladı. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerinde inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre camdaki deliğin yorgun mermi olarak bilinen, silahın ateşlenmesi sonrasında belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek düşmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Furkan Ağca, Develispor’da
    1. Furkan Ağca, Develispor’da
    2. PKK’lı teröristlerin HDP’li..
    3. Benzin ve motorine zam!
    4. Ntep imzayı attı
    5. Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya..
    6. Türkiye’nin vefat eden değerlerinin..
    7. Selçuk Onat: "Kamu atamalarına..
    8. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan..
    9. Elazığ’da jandarmadanmotosiklet..
    10. Karataş’ın su sorunu tarihe karışıyor
    11. Dedebağ hayrı için kazanlar 737. kez..
    12. Şanlıurfa dev bir organizasyona daha..
    13. Gençler karate şampiyonasından..
    14. Tokat’ta yorgun mermi şoku
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt..
    16. Bakan Koca ve Yıldırım, şehir..
    17. Aranan şahıs tuvaletin havalandırma..
    18. Genel Başkan Çelik’in Malazgirt..
    19. Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin..
    20. Başkan Asya’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
    21. Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni..
    22. Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için..
    23. Korkunç manzara! Denize giren vatandaş..
    24. Kuşdili festival ile yaşatılıyor
    25. Para Badminton Dünya Şampiyonası sona..
    26. Avcılar’da bir metrobüsün motor..
    27. Binali Yıldırım ve Bakan Koca’dan..
    28. Bozdoğan: "Bu kenti ranta teslim..
    29. Yemen hükümetinin Şebve'de ilerleyişi..
    30. Fransa’dan Amazonlar için uluslararası..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek