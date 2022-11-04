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Aktüel Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 21:44:00 -
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurulan bir araçta ve içindeki 5 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, zulalanmış vaziyette 3,07 gram kokain, 5,06 gram esrar, 4,08 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 75 lira ele geçirdi. Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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