  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Gündem

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Yeniakit Publisher
2024-05-22 20:23:00 -
Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Tokat'ta eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan doları, 100 Avustralya doları, 160 bin 160 lira ile 138 bin 500 lira değerinde altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, terör örgütü üyeliği ile Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'ı yine sahaya sürdüler! 5 asker hayatını kaybetti
DEAŞ'ı yine sahaya sürdüler! 5 asker hayatını kaybetti

Dünya

DEAŞ'ı yine sahaya sürdüler! 5 asker hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatay’da DEAŞ operasyonu
Hatay’da DEAŞ operasyonu

Gündem

Hatay’da DEAŞ operasyonu

Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyon
Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyon

Gündem

Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23