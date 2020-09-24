Tokat'ta tadilatı tamamlanan Yazmacılar Hanı yeniden hizmete sunuldu

TOKAT (AA) - Tokat'ta yangın sonucu hasar görmesinin ardından başlatılan onarım çalışmaları tamamlanan 75. Yıl Yazmacılar Hanı, yeniden faaliyete geçti.

Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan ve ocak ayında çıkan yangında büyük zarar gören hanın onarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Tokat Valiliği ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, 75. Yıl Yazmacılar Hanı'nın yeniden faaliyete geçmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yangın sabahında binaya geldiğini söyledi.

Durumu görünce çok üzüldüğünü vurgulayan Balcı, "Bu mutlu günde esnafımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. 6 ayda tadilatı yapıldı. Büyük emek, Belediye Başkanımızın." dedi.

Hanın sadece bir esnaf faaliyet yeri olmadığını, aynı zamanda bir kültürü temsil ettiğini belirten Balcı, "Hafıza ve tarihi barındırıyor. Cumhurbaşkanımız, Özel İdareye 1 milyon lira gönderdi. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balcı, kentte yazmacılığın 600 yıllık tarihi bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletleri devlet yapan tarihtir zaten. Bunu esnaf faaliyeti olarak görmüyoruz. Bir kültür sanat faaliyeti olarak görüyoruz. Milletimizin ortak hafızası olarak görüyoruz. Bu yüzden de çok önemsiyoruz. Yarınlara da kalacaktır. Tokat'ın yazmaları 19. yüzyıla kadar Avrupa'da meşhurdu. Yazmacılık sadece Tokat'ın değil, aynı zamanda Türk milletinin de ortak değeri. Aynı zamanda burayı sigorta ettiriyoruz. Bir daha aynı durumlarla karşı karşıya kalmamak ve üzülmemek için."

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yazmacılığın 15. yüzyıldan itibaren Tokat ile marka haline gelmiş bir sanat olduğunu belirterek, "Bize düşen görev, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak, sizin gibi sanatkarlara her anlamda destek vermek. Devlet millet el ele vererek bu güzelliği oluşturduk." diye konuştu.

Törene, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ile han esnafı katıldı.



