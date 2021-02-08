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Yerel Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Yerel

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:28:00 -
Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Erbaa ilçesinde de silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu 2 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 3 tabanca, 5 şarjör ve 56 mermi ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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