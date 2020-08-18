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Aktüel Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı
Aktüel

Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:03:58 -
Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Tokat Valiliğince alınan karar sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin işlek alanları, parklar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlar ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ekip araçlarından, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda megafonla uyardı.

Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Kent genelindeki denetime 230 polis katıldı.

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