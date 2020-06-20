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Aktüel

Tokat’ta otoparkta tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otoparkta yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 02:04:37 -
Tokat’ta otoparkta tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otoparkta yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet caddesinde bulunan özel bir otoparkta gece saatlerinde henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, otopark işletmecisi Tuncay S. (32) tabanca ile göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili A.E (43) ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı tarafından cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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