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Tokat'ta otomobilde çıkan yangın evlere sıçradı

Tokat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında alevler, evlere sıçradı. Yangında otomobil ve 2 ev kullanılmaz hale geldi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:41
Tokat'ta otomobilde çıkan yangın evlere sıçradı

Erenler Mahallesi Erenler Caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında Halil Arapkirlioğlu'na ait (32) park halindeki 60 BM 907 plakalı otomobil, alev alıp yanmaya başladı.

Büyüyen alevler, Arapkirlioğlu ailesinin eviyle bitişikteki Savaş Yıldırım'a ait eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız olan Halil Arapkirlioğlu'nun hamile eşi Tutku Arapkirlioğlu, kendi çabasıyla evden çıkmayı başardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, otomobil ile evler kullanılmaz hale geldi. 

Hamile Tutku Arapkirlioğlu olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:41
  1. Tokat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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