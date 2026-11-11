Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde, bir ortaokul yakınında otomobilde çıkan yangın çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Erbaa’nın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Konak Sokak’ta, yeni yapılan Yavuz Selim Ortaokulu yakınındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gece saatlerinde yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yürüttü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.