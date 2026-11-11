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Yerel Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Yerel

Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

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Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, bir ortaokul yakınında otomobilde çıkan yangın çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Erbaa’nın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Konak Sokak’ta, yeni yapılan Yavuz Selim Ortaokulu yakınındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gece saatlerinde yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yürüttü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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