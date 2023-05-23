Tokat'ta öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Dehşete düşüren kaza Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci, 11 kişi yaralandı. .
Tokat'ta yaşanan kaza, saat 13.00 sularında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 50 yaşındaki Ahmet Eraslan idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, 48 yaşındaki Abdullah Kayıcı idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki 48 yaşındaki Suna Kayıcı hayatını kaybetti.
Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset
Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!