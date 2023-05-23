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Yerel Tokat'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı
Yerel

Tokat'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 17:53:00 -
Tokat'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E idaresindeki öğrenci servisi ile A.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 48 yaşındaki S.Kç hayatını kaybetti. Sürücüler, 6 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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