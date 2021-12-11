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Aktüel Tokat'ta kurt saldırısı: Çok sayıda koyun telef oldu
Aktüel

Tokat'ta kurt saldırısı: Çok sayıda koyun telef oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kurdun saldırdığı 17 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:42:00 -
Tokat'ta kurt saldırısı: Çok sayıda koyun telef oldu

Koyunlarının ağılında bulunmadığını gören Şakir Temam, çevrede aramaya başladı. Koyunlarından 9'unun telef olduğunu gören Temam, bir kısmının ise bulunmadığını görünce jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Ekiplerin drone yardımıyla çevrede yaptıkları araştırmada, Erikli Dere mevkisinde bulunan koyunlardan 8'inin daha kurt saldırısı sonucu telef olduğu anlaşıldı.

Temam, AA muhabirine, ağıla baktığında koyunların olmadığını gördüğünü belirterek, "Koyunları aramaya başladım. Yayıldıkları yerde seslendim. Oradan koyunların sesleri geldi. Yanına gittim. Bir baktım davarın yarısı yok. Sabah erken saatlerde hanımımla kayboldukları yere baktık. 9'unun ölüsünü gördük" ifadelerini kullandı.

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