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Gündem Tokat'ta korkutan deprem
Gündem

Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:47:00 -
Tokat'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre Tokat'ın Pazar ilçesinde sabah saatlerine 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı

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