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Tokat’ta Kenevir Çalıştayı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bu yıl ekim izni alınan kenevirin üretim öncesi ve sonrasında nasıl değerlendirileceğiyle ilgili çalıştay düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
Tokat’ta Kenevir Çalıştayı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bu yıl ekim izni alınan kenevirin üretim öncesi ve sonrasında nasıl değerlendirileceğiyle ilgili çalıştay düzenlendi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Kenevir Çalıştayında konularında uzman akademisyenler söz aldı. Prof Dr Güngör Yılmaz’ın Moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda akademisyenler kenevir ve geleceği, kenevir ve tarımı, tekstil sektöründe kenevir, endüstriyel kenevir ıslahı, kenevir ve selüloz, kenevir kimyası, kenevirin ticaretteki yeri, endüstriyel kenevir ve Tokat, tarım bakanlığının kenevir çalışmaları ve projeksiyonu konuları üzerine konuşmalar gerçekleştirdi. Kenevir üreticilerinin deneyimlerinin de dinlendiği çalıştayda Tokat’ta kenevir ekimi deneme alanları da görüldü.


Akademisyenlerle birlikte üreticilerin ve sanayicilerin de bu bitkinin ciddi anlamda üzerinde durmaya ilgi göstermeye başladıklarına dikkat çeken Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof Dr Güngör Yılmaz, “Bizde üniversite olarak buna kayıtsız kalamazdık. Çok değerli Rektörümüz bu konuyla ilgili bizleri yönlendirdi. Kenevir ile ilgili bir çalışma gurubu oluşturdu. Bir taraftan da biz endüstri bitkileri çalışanları olarak fakültemizde bu konuyu sahiplendik. Hem araştırma bazında hem de böyle mini bir organizasyonla ama çok değerli üstatların yer aldığı bir çalıştayla Tokat’ın Türkiye’nin gündemine mesaj vermeye gayret etmek için bir araya geldik” diye konuştu.


Tokat’ta kenevir üretimine yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve kente kenevir tohumu getirerek ekimler yapılmasını sağlayan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik: “Ülkemiz gündemine kenevirin Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çekmesi ile oturmasından sonra, Gaziosmanpaşa Üniversitemiz hemen ilk hamlesini yaptı. Sağ olsunlar, konuya son derece ilgili ve duyarlı davrandılar ve Kenevir Araştırmaları Grubunu kurdular, hemen akabinde de bir arada olduğumuz 1. Kenevir Çalıştayını gerçekleştirdiler. Bu işin önemini değerini insanlık için geleceğimiz için ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu çok hızlı bir şekilde kavramış olmalarından ve bu işe ilgi alaka göstermiş olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kenevirin ne olduğunu düne kadar çok fazla bilmiyorduk. Bu kadar değerli, önemli, kıymetli, savunma sanayinden, sağlığa onlarca değişik sektörde çok ciddi bir kullanım alanının olduğunu insanlık için çok değerli bir bitki olduğunu bilmiyorduk. Toplumda genel ve yaygın anlamıyla afyon, uyuşturucu falan gibi çok saçma sapan bir algı ile anılıyor. Bizde ne zaman kenevir desek ‘dikkatli olun’ gibi uyarılarla karşılaşıyoruz. Vahşi Batı denen kapitalizm önce bir şeyleri yok ediyor, insanlığı yok olmanın eşiğine getirdi. Sonra da hata yapmışız, kaybettiğimiz değerleri tekrar yeniden kuralım diye tekrar sarılmaya çalışıyoruz. Kenevirde bunlardan birisi. Dün Amerika’nın ülkelere üretemezsin diye kota koyduğu yasakladığı, bugün ise gelinen noktada kenevirsiz bir dünyanın hayatın olmayacağını bütün sektörlerde bunun olması gerektiğini hepsi kabul etti” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
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