  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suç gelirlerini altın şirketi üzerinden aklıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler… Dizilin sıraya cevap verin şimdi utanmazlar Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu Enerji piyasasında yeni krizin ayak sesleri Trump konuştu petrol fırladı Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu Trump NATO Ankara Zirvesi’nde konuştu: Türkiye F-35'leri satın alacak Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı Le Pen istinaf mahkemesine güveniyor! Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi
Gündem Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü
Gündem

Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi gören bir hasta yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan İ.A. (63), yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. KKKA tanısı ile tedavi altına alınan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı
Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Yerel

Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Kene bir can daha aldı
Kene bir can daha aldı

Gündem

Kene bir can daha aldı

Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı
Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı

Gündem

Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23