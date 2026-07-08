Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi gören bir hasta yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan İ.A. (63), yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. KKKA tanısı ile tedavi altına alınan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.