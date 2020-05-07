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Aktüel

Tokat’ta karantinadaki vatandaşlara veda konseri

Ukrayna’dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat’ta karantinaya alınan vatandaşlara karantinanın son gününde veda konseri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:19:15 -
Tokat’ta karantinadaki vatandaşlara veda konseri

Ukrayna’dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat’ta karantinaya alınan vatandaşlara karantinanın son gününde veda konseri düzenlendi.


Korona virüs salgını nedeni ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye edilen 323 Türk vatandaşı Tokat’ta bulunan Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantina altına alınmıştı. Vatandaşların karantina sürelerinin dolması üzerine Tokat Valiliği tarafından vatandaşlara veda konseri düzenlendi. Konserde Türk Sanat Müziği ve ilahilerden oluşan eserlere yer verildi. Valilik, ayrıca her vatandaşa Tokat’a özgü masa örtüsü armağan etti.


Ukrayna’dan tahliye edilen vatandaşların yarın sabah saat 09.00’da karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerini uğurlanacak.

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