  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tokat'ta kadın polis memuruna yumruklu saldırı
Yerel

Tokat'ta kadın polis memuruna yumruklu saldırı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 22:35:00 - 2024-06-07 22:38:51

Tokat Devlet Hastanesi'ne tedavi için başvuran bir şahıs, görevli kadın polis memuruna yumruk attı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için hastaneye gelen Yoldaş Can T. isimli kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli polis memuru H.K.'ye yumruk attı. Tedavisinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, olayın hemen ardından etkisiz hale getirildi.

Hastaneye tedavi için başvurmuş!

 

Yoldaş Can T., hastane bahçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra ambulansa bindirildi. Yapılan araştırmalarda, Yoldaş Can T.'nin Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli, tekrar Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından şahsın, hazırlanacak rapora göre pazartesi günü savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı! Casusluk ekipmanları imha edildi
İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı! Casusluk ekipmanları imha edildi

Gündem

İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı! Casusluk ekipmanları imha edildi

İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!
İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!

Dünya

İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!

Türkiye'yi derinden etkileyecek saldırı girişimi! Doğalgaz boru hattını İHA'larla vurmaya çalıştılar
Türkiye'yi derinden etkileyecek saldırı girişimi! Doğalgaz boru hattını İHA'larla vurmaya çalıştılar

Gündem

Türkiye'yi derinden etkileyecek saldırı girişimi! Doğalgaz boru hattını İHA'larla vurmaya çalıştılar

Malatya’da silahlı saldırı: 1 ölü
Malatya’da silahlı saldırı: 1 ölü

Aktüel

Malatya’da silahlı saldırı: 1 ölü

Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Aktüel

Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Ayının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Ayının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gündem

Ayının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23