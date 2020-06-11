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Aktüel

Tokat'ta kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:55:30 -
Tokat'ta kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta kaçak sigara ürettiği iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen iki ev ve bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 5 elektrikli sigara sarma makinesi, 5 kompresör, 26 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 3 bin kilitli poşet, 1800 boş makaron, 1600 doldurulmuş makaron ve 15 bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili H.İ.E, E.G. ve M.E. gözaltına alındı.

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