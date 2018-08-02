Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Türkan Kaya idaresindeki 06 BAP 011 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolunun Havalimanı kavşağında İskender Sezerol'un kullandığı 09 YB 267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Nefise ve Cansu Sezerol ile Ela ve Yüksel Kaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.