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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Tokat'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Türkan Kaya idaresindeki 06 BAP 011 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolunun Havalimanı kavşağında İskender Sezerol'un kullandığı 09 YB 267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Nefise ve Cansu Sezerol ile Ela ve Yüksel Kaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
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