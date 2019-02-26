Tokat’ta geri dönüşüm noktaları artırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’nın himayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında Tokat Belediyesi tarafından şehrin 50 noktasına geri dönüşüm kutuları ile 5 adet de elektronik atık kutusu yerleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye genelindeki ’Sıfır Atık’ projesine Tokat Belediyesi olarak entegre olduklarını söyledi. “Temiz Şehir Tokat” başlığında yapılan çalışmalara değinen Başkan Eroğlu,"Çevre demek şehir demek, şehir demek çevre demek. Biz de daha güzel bir çevrede ve her anlamda birlikte güzel havasını teneffüs etmiş olduğumuz bir şehirde yaşamak için gayret ediyoruz. Bu noktada da göreve başladığımızdaki sloganımız da ’Temiz Şehir Tokat’tı. Temizlik ve çevre anlamında önemli atılımlarda bulunduk. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de başlattığı Türkiye genelindeki Sıfır Atık Projesine Tokat Belediyesi olarak biz de entegre olduk. Ev atıkları, fabrika atıkları, çevreye zarar verecek bütün atıkların ayrı ayrı toplamanın ve ayrıştırmanın çalışmalarını başlattık. Örneğin, pet ve plastikler, kağıt ve kartonlar ayrı şekilde toplanmakta, atık yağlar, atık piller veya atık elektronik eşyalar gibi daha birçok kulvarda sıfır atık çalışmalarımıza devam ediyoruz. 30 tane pet ve plastikler için şehrimizin muhtelif yerlerine bu şık ve güzel görünen aynı zamanda da dayanıklı olan kutuları yerleştirdik. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Elektronik geri dönüşüm noktası oluşturduk. İlerde sayısını artıracağız." dedi.

Tokat’ın daha da güzelleşmesi için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu,"Doğasıyla, çevresiyle, temiz olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna vesile olabilirsek ne mutlu. Biraz da görev siz Tokatlı hemşerilerimize de düşüyor. Biz bu konuda ne kadar teferruatlı çalışsak da asıl sahip çıkacak olan da Tokatlı hemşerilerimiz. Örneğin; bir parkta temizlik yapıyorsunuz oradan ayrıldığınızda yarım saat sonra eski şekilde buluyorsak burada bir problem var demektir. Bu konuda siz değerli hemşerilerimizden gayret ve destek bekliyoruz. Satın aldığımız ürünlerin boş ambalajlarını çöpten ayrı biriktirerek, Belediyemiz tarafından yerleştirilen size en yakın mavi renkli geri dönüşüm kutusuna atmalısınız. Ambalaj atıkları, Belediyemizin anlaşmalı olduğu lisanslı firma tarafından toplanarak, cinslerine göre ayrıştırılmakta ve uygun lisanslı geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir." diye konuştu.