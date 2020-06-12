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Aktüel

Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:06:45 -
Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 zanlı yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.


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