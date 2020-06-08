Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 şüpheliye gözaltı kararı
TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.