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Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat’ta FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:57
Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat'taFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:57
  1. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  3. Tokat

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