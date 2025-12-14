  • İSTANBUL
Tokat'ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı
Tokat'ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Tokat’ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araçta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Tokat- Niksar karayolu Camidere Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ. K. yönetimindeki 06 ELZ 523 plakalı tır ile F. T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı FIAT marka hafif ticari araç bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle hafif ticari otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile otomobilde bulunan Ş. A., H. A. ve D. G. Niksar devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

