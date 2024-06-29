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Yerel Tokat'ta feci kaza: 1 ölü
Yerel

Tokat'ta feci kaza: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:46:00 -
Tokat'ta feci kaza: 1 ölü

Tokat'ta üzerinde çocukların oynadıkları traktör hareket edip devrildi. Olayda 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tokat'ta üzerinde oynadıkları traktörün hareket edip bahçe duvarından düşmesi sonucu Duran Efe K. (10) hayatını kaybetti, Y.K. (14) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. Duran Efe K. ve arkadaşı Y.K. (14) evlerinin önündeki 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynamaya başladı. Bu sırada traktör hareket ederek 2 metrelik bahçe duvarından düştü. Duran Efe K., olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y.K. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y. K., ekipler tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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